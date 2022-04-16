ماكرون يغازل الناخبين الكاثوليك الرومان بزيارة كاتدرائية نوتردام

أجرى الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته والمرشح لولاية جديدة إيمانويل ماكرون، الذي أظهر أحدث استطلاعين للرأي تفوقه على منافسته القوية اليمينية المتطرفة مارين لوبان قبل جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة الفرنسية، بزيارة يوم الجمعة، إلى كاتدرائية نوتردام.

وبحسب فريقه الانتخابي، ذهب ماكرون إلى نوتردام في الذكرى الثالثة لاندلاع حريق ألحق أضرارا بالمعلم الباريسي الشهير الذي يعود تاريخه إلى 850 عاما لمتابعة أعمال الإصلاح به ، وليس كجزء من حملة إعادة انتخابه .

وأفاد استطلاع رأي عن نوايا التصويت أجراه معهد إيبسوس ومؤسسة سوبرا ستيريا لصالح قناة «فرانس إنفو» وصحيفة «لو باريزيان» ونشرت نتائجه الجمعة، أنّ ماكرون سيلحق الهزيمة بمرشحة حزب التجمع اليمينية المتطرفة ماري لوبان بحصوله على 56% مقابل 44% في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة الفرنسية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنّ ذلك يأتي مقارنة مع تقدم ماكرون على لوبان بلغ 55%-45% في استطلاع يوم الخميس.

ووفقًا للاستطلاع، من المحتمل أن يصوت لصالح ماكرون 28% من أنصار المرشح اليساري الذي حل في المركز الثالث في الجولة الأولى من الانتخابات، جان لوك ميلينشون، كما من المحتمل أن يصوت 16% منهم لصالح لوبن.

ومن بين مؤيدي المرشح اليميني المتطرف إيريك زيمور الذي حل في المركز الرابع بالجولة الأولى، من المحتمل أن يصوت 78% منهم لصالح لوبان في جولة الإعادة، و9% لصالح ماكرون.

وجرى استطلاع إيبسوس-سوبرا ستيريا على 1674 بالغًا بشكل إلكتروني في الفترة بين 13 إلى 15 أبريل الجاري، بهامش خطأ بلغ 3.4 نقطة.

وفي وقت سابق، أشار استطلاع رأي صادر عن معهد «بي.في.إيه» لصالح قناة «آر.تي.إل» التلفزيونية، وشركة «أورانج» الفرنسية، للاتصالات إلى أن ماكرون سيتغلب على مارين لوبان، بحصوله على 54 % مقابل 46% في جولة الإعادة للانتخابات الفرنسية.

ومن بين الذين دعموا ميلينشون، من المحتمل أن يصوت 30% منهم لماكرون في جولة الإعادة، و18% للوبان.

ومن بين أنصار زمور، من المحتمل أن يصوت 79% منهم لصالح لوبان في جولة الإعادة، و11% لصالح ماكرون.

واستطلع المعهد آراء 1502 من البالغين على الإنترنت يومي 13 و14 أبريل، بهامش خطأ 1.4 -3.1 نقطة.

ويتقدم ماكرون على لوبان بحصوله على 53.3% مقابل 46.5% في استطلاعات الرأي لمعهد "ايفو" بشأن جولة الإعادة.

وفي الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية التي جرت يوم الأحد الماضي، حصل ماكرون على 84.27% من الاصوات، وحصلت لوبان على 15.23%، ثم جاء السياسي اليساري جان لوك ميلينشون، في المركز الثالث بنسبة 95.21%،بحسب بيانات وزارة الداخلية الفرنسية.

وبناء على تلك البيانات، انحصرت جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بين ماكرون ولوبان، اللذان تنافسا وجها لوجه أيضا في عام 2017.