حوار| أحمد فهمي: مشاركتي في «سره الباتع» تغيير جلد وسبّب لي حالة من السعادة

} • مشروع المسلسل تطلب جهدا كبيرا ورسالته صعوبة تغيير الهوية المصرية

• الجمهور يطالبنى بتقديم شخصية «الرجل العناب» بعد عرض المسلسل ونبدأ التحضير بعد عيد الفطر

• سعيد بنجاح شيقى كريم هذا العام وهو يستحق ما هو عليه الآن

• أشارك فى عيد الأضحى بفيلم «مستر ex» وانتظر عرض «السفاح» قريبا





خرج الفنان أحمد فهمى، من إطار الكوميديا هذا العام، عبر بوابة مسلسل «سره الباتع»، وتعاون للمرة الأولى مع المخرج خالد يوسف، وحقق نجاحا كبيرا من خلال شخصية «حامد» التى يلعبها فى المسلسل.



وكشف فهمى فى حواره لـ«الشروق» عن كواليس مشاركته فى العمل، وسر حماسه لهذا المشروع، وطبيعة محتواه، كما تحدث عن تفاصيل مشروعه الجديد «الرجل العناب»، ومشاريعه القادمة.



< فى البداية.. ما الذى جذبك للمشاركة فى مسلسل «سره الباتع»؟



ــ قصة مسلسل «سره الباتع» جذبتنى للمشاركة فى العمل، منذ أن قرأتها أعجبت بها جدا، وشعرت أن هذا المسلسل ضخم جدا، ورحبت بالمشاركة فيه لأنه موضوع كبير ومحتواه ثقيل، لذلك تطلب العمل مجهودا كبيرا لإظهاره فى أفضل صورة.



< كيف تابعت ردود أفعال الجمهور على شخصيتك فى المسلسل؟



ـــ الحمد لله ردود الأفعال كلها كانت إيجابية، واستقبال الناس لدورى فى «سره الباتع» سبّب لى حالة من السعادة وأتمنى أن تنال باقى الحلقات إعجابهم.



< مسلسل «سره الباتع» ماذا يمثل لك؟



ـــ أعتبر مشاركتى فى مسلسل «سره الباتع» تغيير جلد بالنسبة لى، فهو بكل تأكيد دور مختلف عن كل الأدوار التى قدمتها من قبل، فكنت أقدم الدراما الكوميدية خلال السنوات الأخيرة، فكان هذا العمل تغييرا بالنسبة لى، وقررت أن أخوض هذه التجربة، لأن المشروع كبير وصعب، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.



< ما الرسالة التى يقدمها «سره الباتع»؟



ـــ بالتاكيد العمل يحمل رسالة وهى صعوبة تغيير الهوية المصرية فى الزمن الحاضر.



< هل قرأت الرواية قبل العمل على تقديم الشخصية؟



ـــ لم أستطع قراءة رواية «سره الباتع»، لكن هناك جلسات عمل مكثفة جمعتنى بطاقم العمل، واستعددنا للعمل بشكل جيد، وقمنا بدراسة أبعاد الشخصيات التى نلعبها، لكى نستطيع تقديمها للجمهور بشكل مناسب وجيد فى موسم رمضان.



< حدثنا عن طبيعة العمل مع المخرج خالد يوسف؟



ـــ بالتأكيد خالد يوسف مخرج كبير وإضافة قوية لأى عمل، وسعيد بالعمل معه فى «سره الباتع»، وتحمست للعمل معه فى تجربته الأولى فى الدراما، ولم أخش من هذا الأمر.



< هل تعتبر أن السوشيال ميديا أنصفتك هذا العام؟



ـــ بالطبع السوشيال ميديا أنصفتنى، وتفاعل الجمهور مع دورى فى مسلسل «سره الباتع»، وسعيد للغاية بردود أفعال الجمهور.



< كيف تقيّم نجاحك دراميا بالرغم من عدم متابعتك لأعمالك؟



ـــ أنا لا أشاهد أعمالى على الإطلاق، ولكننى أترقب ردود الأفعال، والجمهور هو من يقيّم العمل ويحدد النجاح وليس أنا.



< بعد تصدره الترند مؤخرا.. حدثنا عن تفاصيل تقديم «الرجل العناب» كفيلم سينمائى؟



ـــ منذ أن قدمت مسلسل «الرجل العناب» والجمهور يطالبنى بإعادة تقديم هذه الشخصية وكنت أدرس هذه الخطوة طوال الفترة الماضية، حتى قررت أن أخوض التجربة مع المنتج احمد السبكى، وسنبدأ التحضيرات المبدئية للفيلم بعد عيد الفطر تمهيدا لعرضه فى عام ٢٠٢٤، كأول فيلم سوبر هيرو مصرى بإنتاج ضخم.



< البعض يرى أن إعادة تقديم أى عمل فنى إفلاس فكرى.. فما تعليقك؟



ـــ الجمهور هو من يفرض ويقيّم وليس أى شخص آخر، هناك على مدار العصور أعمال كثيرة تم إعادة تقديمها ونجحت نجاحا غير مسبوق.



< هل تعتقد أن الكوميديا حصرتك فى قالب محدد؟



ـــ الكوميديا لم تحصرنى فى أدوار محددة، فأنا ممثل أود تقديم جميع الشخصيات وكافة الأدوار، لكى أظهر قدراتى التمثيلية، وأرفض انحصارى فى قالب واحد.



< كيف تابعت نجاح كريم فهمى والانتعاشة الفنية التى يعيشها هذا العام؟



ـــ لدى حالة من السعادة الكبيرة لنجاح شقيقى كريم فهمى، سواء فى مسلسله «أزمة منتصف العمر» الذى حقق نجاحا غير مسبوق، أو فى فيلمه «أنا لحبيبى»، وكريم ممثل كبير ويستحق ما هو عليه الآن.



< كيف ترى الهجوم المبكر على الأعمال الفنية والفنانين؟



ـــ الجمهور من حقه أن يعبر عن رأيه كيفما شاء وبالطريقة التى يراها، والفنان أيضا له الحرية الكاملة فى تقديم الأفكار التى يتحمس لها، ويترك الجمهور لكى يقيّم عمله فى النهاية، فالانتقاد لابد أن يكون بعد مشاهدة العمل لكى يصبح النقد واقعيا.



< هل ندمت من قبل على أى موقف؟



ـــ لم أندم على قرار اتخذته فى حياتى، وأفضّل دائما أن أكون على طبيعتى.



< ظهورك فى الحلقة الأولى مع عمر متولى سبّبت لك مشاكل مع أصدقائك؟



ـــ عمر متولى من أقرب أصدقائى، وسعيد لنجاح برنامجه، ولم تحدث أى مشاكل على الإطلاق، وما أقوله فى البرنامج أقوله فى جلساتى الخاصة.



< ما هو جديدك الفترة القادمة؟



ـــ أشارك فى عيد الأضحى بفيلم «مستر ex»، وأنتظر عرض مسلسل السفاح عبر منصة «شاهد»، وأبدأ تحضير فيلم «الرجل العناب» بعد شهر رمضان المبارك.