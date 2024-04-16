استقالة الألماني ماركوس بيبر من منصب ممثل المفوضية الأوروبية للشركات الصغيرة ومتوسطة الححم

استقال المشرع الألماني عضو البرلمان الأوروبي ماركوس بيبر من منصبه كممثل للمفوضية الأوروبية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، بعد أن تعرض تعيينه لانتقادات شديدة.

وأعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين استقالة بيبر في وقت متأخر من مساء الاثنين في بروكسل.

وكان مشرعو الاتحاد الأوروبي قد سلطوا الضوء في وقت سابق على عضوية بيبر في حزب فون دير لاين السياسي، الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني، كسبب للقلق.

وقال متحدث باسم فون دير لاين: "الرئيسة تحترم وتأسف لقرار ماركوس بيبر بعدم تولي منصبه كمبعوث للشركات الصغيرة والمتوسطة في 16 نيسان/أبريل كما هو مخطط له". وسوف يكون هناك الآن إجراء اختيار جديد، ولكن فقط بعد الانتخابات الأوروبية في حزيران/يونيو.

وأقر مشرعون أوروبيون من الجماعات الليبرالية والخضر ويسار الوسط في البرلمان الأوروبي قرارا يدعو إلى إلغاء تعيين بيبر يوم الخميس حيث صوت 382 مشرعا أوروبيا لصالحه وصوت 144 ضده بينما امتنع 80 عن التصويت.

وأثار تعيين بيبر تدقيقا لأنه ، من بين أمور أخرى ، في المرحلة الأولية من عملية تقديم الطلبات ، سجلت مرشحتان نسبة أعلى من عضو البرلمان الألماني. ونجح السياسي الألماني في وقت لاحق فقط في مقابلات الاختيار اللاحقة.

وألقى القرار بظلال من الشك على ما إذا كانت "مبادئ الجدارة والتوازن بين الجنسين والتوازن الجغرافي" قد أخذت في الاعتبار عند تعيين بيبر وتجاوز المرشحتين.

وأشار موظفو فون دير لاين مرارا إلى أنه من الطبيعي في إجراءات التقديم ألا ينجح المرشحون الذين أدوا أداء جيدا في الجولات الأولى من الاختبار.

ويحصل دور مبعوث الشركات الصغيرة والمتوسطة على راتب يزيد عن 18 ألف يورو (19 ألفا و500 دولار) وتم الإعلان عنه في أيلول/سبتمبر من العام الماضي. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أجرت لجنة للاختيار الأولي مقابلات لاقتراح قائمة بالمرشحين.