أطلقت الوحدة المحلية لمينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، حملة نظافة موسعة بمحيط المسرح المكشوف الجاري تطويره؛ استعدادًا لزيارة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، المرتقبة غدًا الأربعاء؛ للوقوف على مراحل العمل بالمشروع تمهيدًا لافتتاحه.

وقال مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، إنه جرى الدفع بعدد من معدات الحملة الميكانيكية لرفع مخلفات أعمال التطوير والبناء التي كانت تتراكم داخل وفي محيط المشروع، وتمهيد الفراغات الرملية التي توجد بالداخل.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح اليوم، أن جرى رفع المخلفات التي كانت توجد في محيط السور، وتقليم الأشجار بالشوارع المحيطة بالمسرح، لتظهر المنطقة بالشكل اللائق بها.

وقرر محافظ جنوب سيناء، تطوير المسرح المكشوف بالتعاون مع وزارة الثقافة، بعد إهمال دام لسنوات، بتكلفة تتخطى الـ29 مليونا؛ ليصبح أحد صروح الثقافة الكبرى على أرض جنوب سيناء، لكونه لن يقتصر فقط على تقديم الحفلات الغنائية والاستعراضية فقط، ولكن جاري إعداده ليكون أيضًا قلعة لتعليم أشكال الفنون المختلفة.

وأقيم المسرح على مساحة 10 آلاف و500 متر مربع، وتضمنت أعمال التطوير إضافة غرف ومباني بالمسرح ليصبح مسرح متكامل، يضم فنون شعبية، وتشكيلية، ومكتبة أطفال، ونوادي تكنولوجيا، وقاعات متعددة الأغراض، ومكتبات عامة.

ويضم 9 مباني، بينهم مبنى غرفة الكهرباء وتتكون من 3 مباني" مبنى MDP، ومبنى الجميريتر، ومبنى المحول"، ومبنى إداري عبارة عن مكاتب إدارية ومكتبة عامة، ونادي كمبيوتر، وورشة لأعمال الديكور، وغرفة خاصة بمدير الثقافة، ومبنى خاص بكبار الزوار، ومبنى القاعات ويضم قاعتين متعددة الأغراض، وقاعة اجتماعات.

ويتضمن مبنى الطفل ويضم نادي الطفل، ومكتبة، وقاعة كمبيوتر، ومبنى خاص بالفنانين يتضمن غرف فندقية مزودة بكافة الإمكانيات، وتوسعة المسرح والصالة المكشوفة لتسع نحو 3 آلاف مشاهد، ومبنى المرأة والأدب، وإنشاء عدد من الحمامات الخاصة بالجمهور بشكل يناسب ذوي القدرات الخاصة.