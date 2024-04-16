حزب الله ينشر ملخص عملياته ضد إسرائيل يوم الاثنين

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

وأشار الإعلام الحربي في "حزب الله" إلى أن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الاثنين 15 أبريل 2024، وفقا للتالي": "

- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان):

1- الأحد 14-04-2024: استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الرادار ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، ‏وإصابته إصابة ‏مباشرة.‏

2- الساعة 17:45: استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، ‏وإصابته إصابة ‏مباشرة.‏

3- الساعة 18:40: استهداف اموقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، ‏وإصابته إصابة ‏مباشرة.‏

- القطاع الغربي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 06:20: وبعد متابعة ‏دقيقة وتوقع لتحركات قوات العدو الإسرائيلي، زرع مجاهدو المقاومة الإسلامية عددا من العبوات الناسفة في ‏منطقة تل إسماعيل المتاخم للحدود مع فلسطين المحتلة داخل الأراضي اللبنانية وعند تجاوز قوة ‏تابعة للواء غولاني الحدود ووصولهم الى موقع العبوات، تم تفجيرها بهم مما أدى الى وقوع أفرادها ‏بين قتيل وجريح.

2- الساعة 16:55: استهداف ‏تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة، وأوقعوا أفراده بين قتيل ‏وجريح.‏

3- الساعة 17:00: استهداف ‏انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في حرش حانيتا بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، ‏وإصابته إصابة مباشرة".