النائبة آمال عبد الحميد: عودة تخفيف أحمال الكهرباء يؤثر بالسلب على المواطنين

تقدمت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري الكهرباء والبترول، بشأن عودة العمل من جديد بخطة تخفيف أحمال الكهرباء، بعد توقفها خلال شهر رمضان المنصرم.

وقالت عبدالحميد: "إن وقف تطبيق جدول تخفيف الأحمال بدأ من أول أيام شهر رمضان المبارك وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك التي أنتهت الأحد، وبدأ العمل من جديد من الساعة 11 صباح أمس الاثنين، وحتى الساعة 5 عصرا لمدة ساعة بحد أقصى".

وأضافت عبدالحميد، "علينا الأخذ في الاعتبار توقيت العمل بخطة تخفيف الأحمال، حيث يتزامن ذلك مع بداية استعداد الطلاب بمختلف المراحل في مصر للامتحانات لاسيما طلاب الثانوية العامة، كما يجب علينا الأخذ في الاعتبار تخفيف ان الأحمال يؤثر على القطاعات الإدارية والتجارية والصناعية".

وأشارت عبدالحميد إلى أن الصيف المقبل قد يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في درجات الحرارة، ما يطرح عدة تساؤلات إلى وزير الكهرباء بشأن احتمالية انقطاع التيار لمدة أكثر من ساعتين حال زيادة الاستهلاك، وما حقيقة ما يثار حول استثناء بعض المناطق من خطة تخفيف الأحمال ومتى الموعد النهائي للانتهاء من هذه الأزمة في مصر.