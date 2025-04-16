جانتس: ما يجري في غزة فشل مدو

نقلت القناة "12" العبرية عن زعيم حزب "معسكر" الدولة الإسرائيلي، بيني جانتس، قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل التحصن خلف إنجازات تكتيكية للجيش.

وأضاف جانتس أن نتنياهو لا يسعى لإنجازات حقيقية تغير واقع المنطقة، مؤكدا أن "ما يجري في غزة ليس انتصارا كاملا، بل إنه فشل مدو"، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

ويأتي ذلك فيما طالب 200 من كبار ضباط الشرطة الإسرائيليين السابقين، اليوم الأربعاء، بإعادة المختطفين حتى لو أدى ذلك إلى وقف الحرب.

ومن بين الموقعين على الرسالة عدد كبير من كبار الضباط، بمن فيهم قائد منطقة تل أبيب السابق عامي إيشيد، الذي طرده وزير الأمن القومي إيتامار بن جفير في تموز 2023، والمفوض السابق للشرطة كوبي شبتاي، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

ووقع على الرسالة أيضا رئيس مصلحة السجون الإسرائيلية السابق، أهارون فرانكو، ونائب المفتش داني إلجرت، الذي قُتل شقيقه إيتزيك في أسر حماس وأُعيدت جثته إلى إسرائيل في فبراير.

وياتي ذلك فيما وقّع ما لا يقل عن 6037 عنصرا بمؤسسات عسكرية وأمنية ومخابراتية 17 عريضة تؤكد ضرورة إعادة الأسرى من غزة ولو على حساب وقف الحرب، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

كما وقّع 22 ألفا و500 شخص من قطاعات مدنية 10 عرائض تضامنية مع مَن يؤكدون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل حرب الإبادة لأهداف سياسية شخصية وليست أمنية.



