عقد أول اجتماع تنظيمي لحزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء

نظم حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء أول اجتماع تنظيمي حاشد لأمانة مدينة شرم الشيخ الذي شارك فيه أمناء الأمانات واللجان النوعية بأمانة شرم الشيخ، وذلك بقاعة نادي شرم الشيخ الرياضي وذلك بحضور النائب غريب حسان أمين الحزب بجنوب سيناء والمستشار محمود سرور أمين تنظيم الحزب.

وذلك للاستعداد للمؤتمر الحاشد لتدشين حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء، وافتتاح مقر الحزب بشرم الشيخ قريبا علاوة علي مناقشة خطة العمل داخل أمانة مدينة شرم الشيخ.

وقال النائب غريب حسان أمين عام الحزب، إن حزب الجبهة الوطنية حزب كل المصريين، ذاكرا أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين بجنوب سيناء للانضمام لعضوية الحزب وأن هناك نخبة شعبية كبيرة من أعضاء الحزب يأملون في خدمة الوطن والتواجد بين الناس.

وأضاف حسان، أن الحزب يمنح أولوية للشباب لأنهم هم قادة المستقبل، ذاكرا أن الحزب سوف يصقل مهاراتهم وقدراتهم بالتدريب والتثقيف.

وأضاف المستشار محمود سرور أمين تنظيم الحزب، أن هذا الاجتماع التنظيمي الحاشد يعبر عن بداية قوية والتفاف الشارع نحو الحزب بداية مبشرة العمل السياسي والحزبي في جنوب سيناء.