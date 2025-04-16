اللبناني عزيز عبدو يطلق فيديو كليب عالم تاني

أطلق الفنان اللبناني عزيز عبدو أجدد أغانيه "عالم تاني" بشكل فيديو كليب مصور على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية.

ويمزج عزيز، خلال العمل بين توليفته الموسيقية العصرية مع نمط موسيقى الـAmapiano، حيث تتميز الأغنية بالإيقاعات والتأثيرات الإفريقية مع لمسات إلكترونية معاصرة، ويعتبر هذا اللون أبرز الألوان والاتجاهات الموسيقية العالمية الحديثة خلال السنوات الأخيرة.

ويحفر عزيز عبدو اسمه في الساحة الفنية كأول فنان عربي يقدم لون موسيقي "الأمبيانو" في أغانيه، ويدشن خلالها نقلة نوعية في مشواره الغنائي.

كما شهد الكليب المصور للعمل عودته إلى لبنان بعد غياب ثمانِ سنوات، حيث تم تصوير الكليب في طرابلس على مدار يوم كامل تحت إدارة المخرجة رندلا قديح.

وتعاون عزيز تبدو، خلال الأغنية مع الفنان تيام على الذي تولى مهمة تأليف كلماتها وتلحينها بينما وزعها هادي شرارة.

وعبر عزيز عبدو عن حماسه للعمل، بقوله: "عملت بشغف كبير على الأغنية التي تحمل طاقة إيجابية مفعمة بالحماس وتوليفة موسيقية تحاكي جيل الشباب وتعكس التغيرات الموسيقية في الساحة الفنية العالمية مع انتشار نمط الـAmapiano الذي يعتبر حالة استثنائية تعبر عن الجيل الموسيقي الحالي".