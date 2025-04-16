الثقافة تحتفي بـ نجيب محفوظ بورش فنية وعروض تثقيفية في قصر الإبداع الفني

ضمن فعاليات احتفال وزارة الثقافة بالأديب الكبير نجيب محفوظ، تحت شعار "محفوظ في القلب"، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، اليوم الأربعاء، احتفالية بعنوان "شخصيات أسهمت في عزة الهوية المصرية"، بقصر الإبداع الفني بمدينة السادس من أكتوبر.

نفذت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، واستهلت بمحاضرة بعنوان "نجيب محفوظ.. نشأته وحياته وتاريخه الفني" قدمت خلالها الباحثة ندى منصور نبذة عن السيرة الذاتية للأديب الراحل، مع استعراض أبرز محطاته الأدبية وأعماله الخالدة.

أعقب ذلك لقاء تثقيفي بعنوان "عالم نجيب محفوظ السينمائي" تحدث خلاله القاص محمد رفاعي، عن أشهر روايات محفوظ التي تحولت إلى أفلام سينمائية شكّلت علامة بارزة في تاريخ الفن المصري.

كما شهد اليوم مسابقة ثقافية، وتنظيم معرض كتاب ضم مجموعة من أشهر روايات أديب نوبل، بجانب عرض فيلم تسجيلي بعنوان "نجيب محفوظ.. حكاية لا تنتهي" إعداد وتنفيذ شاهيناز حسام الدين، تناول مسيرة الأديب من زوايا متعددة، إنسانية وفكرية وفنية.

واختتمت الفعاليات بمجموعة من الورش الفنية والحرفية، منها ورشة تصميم نموذج لليشمك المصري بالكروشيه تدريب نيفين محمد، تصميم لوحة فنية بتقنية الحرق على الخشب تحمل بعض المقولات الشهيرة لمحفوظ، نفذتها سحر ربيع، بجانب ورشة تصميم بورتريه للأديب، تدريب نور الهدى حمدي، وأخرى تضمنت عمل تصميم ابتكاري خاص بغلاف روايتي "خان الخليلي"، و"بين القصرين" تنفيذ كل من إيمان نوح، علا الضوي، ووفاء سيد.

أقيمت الاحتفالية ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، والإدارة العامة للقصور المتخصصة، برئاسة د. منى شعير، ونشاط قصر الإبداع بإدارة نورا كرامة، وذلك في ضوء أنشطة القصر المقدمة لتعزيز الوعي الثقافي، والاحتفاء بالمفكرين والمبدعين.

وأعدت هيئة قصور الثقافة برنامجا مكثفا خلال شهر أبريل الحالي احتفاء بالاسهامات الكبيرة لمحفوظ، يتضمن أكثر من 100 فعالية كبرى، تتنوع ما بين عرض الأفلام التسجيلية، المعارض والورش الفنية، اللقاءات التثقيفية، الأمسيات الشعرية، وورش الحكي، بمشاركة لفيف من الأدباء والمفكرين، وذلك بالقاهرة والمحافظات.