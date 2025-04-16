تركيا: أكثر من 175 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلدهم منذ سقوط الأسد

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، اليوم الأربعاء، أنّ أكثر من 175 ألف لاجئ سوري في تركيا عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد مطلع ديسمبر الماضي.

وقال كايا، إن نحو 2,8 مليون سوري ما زالوا لاجئين على الأراضي التركية، مؤكدا أن عمليات العودة بين 9 ديسمبر و13 أبريل وعددها 175,512 كانت كلها "طوعية".

وتأمل الحكومة التركية التي تدعم السلطات الجديدة في دمشق، في تسريع عودة اللاجئين السوريين الذين تسبب وجودهم في توترات شديدة في تركيا في السنوات الأخيرة، وفق وكالة فرانس برس.

وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأنّ نحو 400 ألف سوري عادوا إلى بلدهم من الدول المجاورة منذ بداية ديسمبر.

في الفترة نفسها، عاد أكثر من مليون نازح سوري داخليا إلى ديارهم، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.