الخارجية الفلسطينية: اقتحام نتنياهو لشمال غزة يهدف لإطالة جرائم الإبادة

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الاقتحام الاستفزازي الذي قام به رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشمال قطاع غزة والتصريحات والأقوال التي أدلى بها، تهدف إلى إطالة جرائم الإبادة والتهجير وتعميقها.

وأضافت في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، أن هذا الاقتحام يأتي أيضا هروباً من استحقاقات الوقف الفوري للعدوان، وتنفيذ الأوامر الاحترازية التي صدرت عن محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بشكل يترافق مع مواصلة الاحتلال سياسته العنصرية في تجويع الفلسطينيين وتعطيشهم، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية بما في ذلك إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات وتصعيد ارتكاب المجازر الجماعية، بالإضافة إلى ضرب أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

وكان نتنياهو قد أجرى زيارة ميدانية لشمال قطاع غزة، برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، دون إعلان مسبق، ولم يُكشف عنها إلا بعد انتهائها.

ورافقت نتنياهو في الزيارة، أيضًا قيادات عسكرية بارزة من جيش الاحتلال، إلى جانب جنود من القوات النظامية والاحتياط.

وقال نتنياهو إن زيارته جاءت لتأكيد عزمه على استعادة جميع المحتجزين وتحقيق أهداف الحرب كافة وفق زعمه، متحدثا عن أن حركة حماس ستتلقى المزيد من الضربات، وفق قوله.

في سياق آخر، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحام الوزير المتطرف بن غفير للحرم الإبراهيمي الشريف، صباح اليوم، وعربداته السياسية الهادفة إلى تهويد الحرم والاستيلاء عليه بالكامل بعد أن أُغلق بحجة الأعياد اليهودية.

وحمّلت، المجتمع الدولي ومجلس الأمن المسئولية عن الفشل في وقف جرائم الإبادة والتهجير والضم، وإلزام الحكومة الإسرائيلية الانصياع لقرارات الشرعية الدولية واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.