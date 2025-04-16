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أكد هشام حنفي نجم مصر والأهلي السابق إن جماهير الأهلي لديها قلق بسبب مستوى الأهلي خلال الفترة الماضية.

أضاف في تصريحات عبر برنامج «رقم 10» على «القناة الأولى»:" مباريات النهائيات لها تحليل خاص وظروف مختلفة".

أكمل:" هناك تخوف من مستوى الأهلي تحت قيادة كولر ولكن نثق في لاعبي الأهلي".

وأوضح أن المباراة مهمة جدا والدليل أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رافق البعثة في ظل صعوبة المباراة.

تابع:" الخطيب يدعم كولر و تواجده مع البعثة أكبر دليل علي الدعم في المدرب السويسري رغم الانتقادات التي يتعرض لها".

أشار:" غياب معلول لغز في ظل إصابة يحيي عطية الله وكريم الدبيس وأعتقد أن الدولي التونسي كان من المفترض أن يتواجد رفقة البعثة".

أكد:" الخطيب يدعم كولر رغم غضب للجميع من طريقة التعامل مع مارسيل كولر وهو اكبر دليل على دعم المدرب".

وشدد هشام حنفي أن صن داونز فريق قوي ويجيد اللعب خارج ملعبه بشكل افضل ولكن اعتقد الأهلي قادر على الفوز بهدف نظيف أو التعادل الإيجابي ١-١ مثلا.

أتم هشام حنفي:" الأهلي يمتلك سرعات كبيرة في الخط الأمامي سواء طاهر محمد طاهر أو جرابيشار أو وسام أبو علي أو أشرف بن شرقي وكلها أمور تخدم مصلحة الأهلي في مباراة الذهاب".