العامري: أجواء نهائي الترجي سبب خسارتنا لقب دوري الأبطال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

علق العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي، عن الأسباب التي أبعدت الفريق عن التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا خلال السنوات الأخيرة.

وقال العامري في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «الأهلي يمر بمرحلة إحلال وتجديد في قطاع الكرة وهذا سبب تأخر حصد البطولة الإفريقية».

وأضاف نائب رئيس الأهلي: «الموسم قبل الماضي وصلنا إلى النهائي ومررنا بموقف صعب للغاية وحجم كبير من الضغوط على الفريق في تونس، كنا نسير وسط مدرعات وأسلحة وأمور صعبة للغاية».

وتابع: «نحن كمجلس إدارة شعرنا بشيء غريب خلال المباراة، كانت أجواء مرعبة قبل المباراة وهذا كان له تأثير كبير على اللاعبين في الملعب».

في سياق آخر تطرق العامري فاروق للحديث عن موقف خلال مباراة الفريق أمام صن داونز في إياب دور الـ16 من الموسم الحالي لدوري أبطال إفريقيا.

وقال العامري: «خلال مباراة صن داونز الأخيرة كنت سأترأس بعثة الفريق في جنوب إفريقيا ثم قرر الخطيب أن يسافر مع البعثة لدعم وتحفيز الفريق».

وأضاف: «الجهات التي تريد مهاجمة الأهلي استغلت الأمر وأصدرت مئات الشائعات عن خلافات بيننا لتعطيل مسيرة الأهلي والتأثير على موقف الفريق في البطولة، فخرجت قبل المباراة بيوم وكتبت عبر حسابي الشخصي "لا يشغلني سوى فوز الأهلي في مباراة الغد العامري يدعمك يا خطيب"».