هيئة مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية: تفويضات التطعيم سيتم تحديدها محليا

قالت مديرة هيئة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، روشيل والينسكي، إن أي تفويضات في الولايات المتحدة تتطلب تطعيم الأشخاص ضد كوفيد-19، سيتم تحديدها محليا وليس على المستوى الاتحادي.

وأضافت والينسكي في تصريحات لشبكة "إن بي سي"، إن ذلك سيكون مدفوعا محليا وليس مدفوعا على المستوى الاتحادي.

وتحدثت والينسكي بعد أيام من إعلان هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الأمريكيين الذين تم تطعيمهم ضد كوفيد-19 يمكنهم عدم ارتداء الأقنعة في معظم الأوقات، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.