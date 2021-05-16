نتنياهو يؤكد استمرار العملية العسكرية في غزة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس السبت، استمرار العملية العسكرية في قطاع غزة، قائلا إن كل دولة لها الحق في الدفاع عن نفسها.



ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها الالكترونى عن نتنياهو قوله في خطاب متلفز ألقاه مساء اليوم السبت إن الهجمات الإسرائيلية على غزة مبررة وذلك بعد أن شنت ما أسماها بلفصائل الإرهابية في القطاع ضربات صاروخية مميتة على مجتمعات مدنية بما في ذلك القدس وتل أبيب.

وتابع نتنياهو قائلا إن مثيري الشغب العرب الذين يهاجمون اليهود ويتصرفون كإرهابيين سيعاملون على هذا الأساس.

وأوضح نتنياهو أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وشكره على دعم واشنطن لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

واختتم رئيس الوزراء الإسرائيلي تصريحاته قائلا إن هناك 25 من زعماء العالم أعربوا عن دعمهم لإسرائيل، مشيرا إلى أنه تأثر عندما اختارت ثلاث دول أوروبية بما في ذلك النمسا رفع العلم الإسرائيلي على مبنى حكومتها.