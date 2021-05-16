أيمن اسماعيل رئيسًا لشركة الأهلي للمنشآت الرياضية

قرر مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه بعد ظهر اليوم تشكيل مجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية على النحو التالي:-

المهندس أيمن اسماعيل رئيسًا لمجلس الإدارة، والمهندس حازم هلال والأستاذة مي سامي حافظ، عضوين بمجلس الإدارة.

يذكر أن المهندس أيمن اسماعيل تولى العديد من المناصب الإدارية الكبرى منها؛ رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، ورئيس مجلس إدارة دار المعمار، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية سابقا، وشركة بيبسي كولا العالمية وشركة بروكتر أند جامبل أمريكا، ثم الشرق الأوسط. فيما يتمتع حازم هلال خريج كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية بخبرات تقترب من الـ20 عامًا بالعمل في العديد من الشركات العالمية؛ منها شركة بروكتر أند جامبل في منطقة الشرق الأوسط لمدة 12 عامًا، ومديرًا لشركة أوت أوزي بوكس لمنطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى وجوده عضوًا بلجنة التطوير العقاري في الغرفة التجارية الأمريكية ويعمل حاليًا مديرًا للقطاع التجاري لشركة ماونتن فيو للأستثمارات العقارية. أما مي سامي، فهي تحمل خبرات 25 عامًا من العمل في شركات كبرى عالمية مثل بيبسي كولا وبروكتر أند جامبل، والعمل رئيسًا لقطاع الموارد البشرية في مجموعة الفطيم، بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة العديد من الشركات السعودية في قطاع التطوير العقاري وقطاع الأدوية.