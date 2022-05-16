مقتل 372 مدنياً جراء الألغام ومخلفات الحرب باليمن خلال 3 سنوات

أعلن المرصد اليمني للألغام، مساء اليوم الأحد، توثيق 372 قتيلاً مدنياً نتيجة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الحوثيون وقذائف مخلفات الحرب، منذ منتصف عام 2019.

وقال المرصد في بيان مقتضب "وثقنا مقتل 372 و 754 جريحاً مدنياً، نتيجة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الحوثيون والقذائف من مخلفات الحرب منذ بدء عمل المرصد في منتصف العام 2019 وحتى اليوم الأحد".

وفي وقت سابق اليوم الأحد ، أعلن المرصد مقتل مدني أثناء عمله في تجميع العُلب البلاستيكية، نتيجة انفجار لغم في الجهة الشرقية من مدينة الحديدة، غربي البلاد، وإصابة آخر بجروح بليغة نتيجة انفجار لغم في محيط منزله بمديرية الحلبي في أطراف المدينة ذاتها.

وتعد محافظة الحديدة الساحلية التي يسيطر الحوثيون على معظم مناطقها من أكثر المناطق المزروعة بالألغام.

ولا توجد خرائط تبين مواقع حقول الألغام في معظم المناطق التي شهدت صراعاً مسلحاً في البلاد.

وتتهم السلطات اليمنية الشرعية، الحوثيين، "بزرع أكثر من مليون لغم " في البلاد التي تشهد صراعاً مسلحاً بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة ثانية، منذ نحو ثمان سنوات، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.