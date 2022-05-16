رئيس ليتوانيا يجري زيارة رسمية إلى أرمينيا

أعلنت الرئاسة الليتوانية أن الرئيس جيتاناس ناوسيدا، سيجري زيارة رسمية إلى أرمينيا في الفترة من 19 إلى 20 مايو الجاري.

وذكرت الرئاسة الليتوانية في بيان لها، أنه من المقرر أن يعقد ناوسيدا اجتماعات مع الرئيس الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان ورئيس الوزراء نيكول باشينيان ورئيس البرلمان ألين سيمونيان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "أرمينبرس" الأرمينية اليوم الاثنين.

وسيتم خلال الاجتماعات مناقشة الوضع الأمني الإقليمي في جنوب القوقاز، والإصلاحات الديمقراطية في أرمينيا، والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا في إطار الشراكة الشرقية، فضلا عن العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما من المقرر أن يجتمع الرئيس ناوسيدا مع الجالية الليتوانية في أرمينيا.

وقبل زيارة أرمينيا، من المقرر أن يقوم رئيس ليتوانيا بزيارة رسمية إلى أذربيجان.