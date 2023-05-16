قائد أوكراني: باخموت بمثابة مصيدة فئران للروس

وصف قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي، اليوم الثلاثاء، بلدة باخموت المحاصرة بأنها "مصيدة فئران" للقوات الروسية.

وقال سيرسكي اليوم الثلاثاء، خلال زيارة إلى منطقة خط المواجهة: "زحف مرتزقة فاجنر إلى باخموت مثل الفئران في دخولهم إلى المصيدة".

وأضاف أنه من خلال "الدفاع النشط" تمكنت الوحدات الأوكرانية من شن هجمات مضادة في عدة أقسام بالقرب من باخموت.

وقال القائد، إن :"العدو لديه المزيد من الموارد، لكننا ندمر خططهم"، ومنح ميداليات للعديد من الجنود.

ويقول الأوكرانيون إنهم دفعوا القوات الروسية نحو الشمال والجنوب الغربي من باخموت، وفي بعض الحالات كان ذلك لعدة كيلومترات.

وزعم يفجيني بريجوجين رئيس مجموعة المرتزقة مرة أخرى أنه يحرز تقدما في غزو الشوارع الأخيرة في مدينة باخموت. ونشر مقطع مصور بالفيديو اليوم الثلاثاء، أظهر فيه أجزاء على خريطة لا تزال تحتلها القوات الأوكرانية.

وتدافع أوكرانيا عن نفسها ضد العملية العسكرية الروسية منذ أكثر من عام. وكانت بلدة باخموت في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، التي كانت ذات يوم موطنا لأكثر من 70 ألف شخص، محورا للقتال منذ عدة أشهر. ويشار إلى أن المعركة الدائرة حول المدينة ذات الأهمية الاستراتيجية هي الأكثر دموية والأطول في الحرب حتى الآن.