توريد أكثر من 42 ألف طن قمح بالإسكندرية منذ بدء موسم 2025

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المهندس السيد حرز الله، وكيل الوزارة، اليوم الخميس، عن توريد نحو 42 ألفًا و108 أطنان من القمح المحلي حتى الآن، وذلك منذ بدء موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 في 15 أبريل الجاري، وبلغت المساحات المزروعة بالقمح في محافظة الإسكندرية هذا العام نحو 25 ألف فدان.

وقال المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، إن مديرية التموين بالإسكندرية اتخذت مجموعة من الإجراءات لضمان سير موسم التوريد بنجاح، حيث تم اختيار مواقع تخزين مناسبة تشمل الصوامع والبناكر، لتأمين أفضل الظروف لتخزين القمح المحلي، المُلقب بـ"الذهب الأصفر"، والذي يمثل بداية موسم الخير للمزارعين المصريين.

وأضاف القلش أنه تم تشكيل خمس لجان رئيسية بالمحافظة، تضم كل لجنة منها خمسة أعضاء من جهات مختلفة، تشمل التموين، والزراعة، وهيئة سلامة الغذاء، والجمعية القبانية، وأمين العهدة للجهة المسوقة. ويهدف هذا التنسيق إلى ضمان الالتزام بالمواصفات الفنية التي حددتها الوزارة لاستلام المحصول.

وأشار القلش إلى أنه تم إنشاء غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية لمتابعة عمليات التوريد، والتعامل الفوري مع أي مشكلات قد تطرأ، مع الحرص على المتابعة المستمرة لضمان سير العمل بكفاءة.