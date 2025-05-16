 أمريكا.. المحافظون يعرقلون مشروع قانون الضرائب الضخم لترامب في انتكاسة كبيرة لقادة الحزب الجمهورى - بوابة الشروق
الجمعة 16 مايو 2025 8:37 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

أمريكا.. المحافظون يعرقلون مشروع قانون الضرائب الضخم لترامب في انتكاسة كبيرة لقادة الحزب الجمهورى

واشنطن - (أ ب / د ب أ)
نشر في: الجمعة 16 مايو 2025 - 8:26 م | آخر تحديث: الجمعة 16 مايو 2025 - 8:26 م

فشل الجمهوريون في مجلس النواب، اليوم الجمعة، في انتكاسة كبيرة، في تمرير حزمة ضحمة من تخفيضات الضرائب وخفض الإنفاق عبر لجنة الموازنة.

وانضم عدد من المحافظين إلى جميع الديمقراطيين في المجلس في تصويت مفاجئ ضد تمرير الحزمة.

ويصر النواب اليمينيون المتشددون على إجراء تخفيضات أكبر في الإنفاق على برنامج الرعاية الصحية "ميديكيد" وتخفيضات الضرائب للطاقة الخضراء التي أُقرت في عهد إدارة الرئيس جون بايدن، بين تغييرات أخرى، قبل أن يمنحوا دعمهم لمشروع الموازنة لعام 2025 الذي أُطلق عيه اسم القانون "الكبير الجميل" الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك