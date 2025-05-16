فشل الجمهوريون في مجلس النواب، اليوم الجمعة، في انتكاسة كبيرة، في تمرير حزمة ضحمة من تخفيضات الضرائب وخفض الإنفاق عبر لجنة الموازنة.

وانضم عدد من المحافظين إلى جميع الديمقراطيين في المجلس في تصويت مفاجئ ضد تمرير الحزمة.

ويصر النواب اليمينيون المتشددون على إجراء تخفيضات أكبر في الإنفاق على برنامج الرعاية الصحية "ميديكيد" وتخفيضات الضرائب للطاقة الخضراء التي أُقرت في عهد إدارة الرئيس جون بايدن، بين تغييرات أخرى، قبل أن يمنحوا دعمهم لمشروع الموازنة لعام 2025 الذي أُطلق عيه اسم القانون "الكبير الجميل" الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب.