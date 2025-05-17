انطلاق مؤتمر آفاق جديدة لذوي القدرات الخاصة في العصر الرقمي بمطروح

شهد اللواء مجدى الوصيف سكرتير عام محافظة مطروح ، نيابة عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح انطلاق فعاليات مؤتمر التمكين الثقافي لليوم الواحد، بعنوان "آفاق جديدة لذوي القدرات الخاصة في العصر الرقمي.. تحديات وفرص"، وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة بمطروح بحضور الدكتورة سوزان زكريا شاهين (رئيس المؤتمر)،دكتوراه فلسفة تربوية ورئيس قسم إدارة الجودة بمديرية التربية والتعليم ،و نهلة عبد القادر مدير ثقافة مطروح وعدد من الباحثين من الحاصلين على درجات علمية للماجستير والدكتوراه وعدد من وكلاء الوزارات مديري المديريات و فرع دار الإفتاء بمطروح وممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة وعمد ومشايخ مطروح ،وعدد من الأطفال ذوى الهمم وذويهم.

وشهد المؤتمر انعقاد جلستين بحثيتين، الأولي برئاسة الدكتور شوق النكلاوي، مدرس أدب الطفل بكلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة مطروح، والثانية برئاسة د. عصام فرحات، دكتوراه في فلسفة التربية.

حيث شارك في المؤتمر لفيف من الباحثين، ناقشوا خلاله عددا من المحاور المهمة، من بينها: التمكين الاقتصادي وتطوير البرامج المهنية، واستراتيجيات زيادة فرص العمل لذوي الإعاقة، التعليم والتأهيل المهني، ودوره في تحسين جودة حياة ذوي الإعاقة، التكنولوجيا المساعدة واستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاستقلالية، إلى جانب الصحة والرعاية النفسية وكذلك فقرة لقاء بودكاست،وفقرة فنية لكورال الأطفال ذوى الهمم بمكتبة مصر العامة بمطروح

وأسفر المؤتمر عن عدة توصيات أبرزها إنشاء مركز شامل لتمكين ذوي القدرات ودعمهم صحيا تحت مظلة جامعة مطروح، والاهتمام بالطرق الميسرة تزامنًا مع إنشاء شبكة الطرق الجديدة بمطروح، ومخاطبة وزارة الصحة بتعديل منظومة التأمين الصحي وتوفير لجان صحية داخل المحافظة، وإدراج مناهج ريادة الأعمال ضمن البرامج التعليمية للأطفال من ذوي الإعاقة

يذكر أن المؤتمر يأتى ضمن برنامج الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، وتنفذه الإدارة العامة للتمكين الثقافي، برئاسة د. هبة كمال، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة مطروح.