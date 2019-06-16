ارتفعت استثمارات البنك الأهلى المصرى ــ أكبر بنك حكومى فى سوق الاوراق المالية إلى 1.5 مليار جنيه، مقبل 800 مليون جنيه العام الماضى، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية لــ «مال وأعمال – الشروق».

أضافت أن البنك يستهدف مضاعفة استثماراته فى محفظة اسهم المتاجرة السريعة، والتى بلغت 300 مليون جنيه نهاية يونيه 2017.



وتتركز استثمارات البنك فى البورصة على جميع القطاعات وخاصة العقارات والبنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية والنشاط الصناعى، حسب تصريحات المصادر.



ويمتلك البنك الحكومى عدة مساهمات فى الشركات التى اعلنت الحكومة عن طرحها فى البورصة، أبرزها سيدى كرير واى فينانس وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك».

وتبلغ اجمالى المحفظة الاستثمارية للبنك 12 مليار جنيه عبارة عن حجم مساهماته فى 166 شركة تعمل فى قطاعات اقتصادية واستثمارية متنوعة.



تباينت مؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعى، بنهاية تعاملات الاسبوع الماضى، حيث أغلق المؤشر الرئيسى للسوق «إيجى إكس 30»، الذى يضم أكبر 30 شركة مقيدة على ارتفاع بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 14187 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إيجى إكس 70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.13%، ليغلق عند مستوى 606 نقاط، ومؤشر «إيجى إكس 100»، الأوسع نطاقًا نموًا بنسبة 0.05% ليغلق عند 1547 نقطة.



وانخفض رأس المال السوقى بقيمة 100 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 759.7 مليار جنيه، مقابل 759.8 مليار جنيه.