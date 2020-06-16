وزيرة التضامن: لن نعيد فتح الحضانات حتى منتصف يوليو المقبل

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة لا تفكر في إعادة فتح الحضانات خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أنها لن تفتح الحضانات حتى منتصف يوليو المقبل.

وأضافت «القباج» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة ستدرس الإمكانيات والظروف المناسبة قبل الفتح، حفاظًا على صحة المواطنين والعاملين في الحضانات، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأوضحت أنه من الوارد أن تبدأ الوزارة التفكير في فتح الحضانات منتصف شهر يوليو المقبل، وذلك وفقًا للتغيرات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد داخل الدولة، مؤكدة أن المصلحة الفضلى للأطفال وصحتهم.