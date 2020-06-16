متحدث الصحة: لدينا سعة سريرية تستوعب الكثير داخل مستشفيات العزل

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن السعة السريرية داخل مستشفيات العزل مازالت موجودة وتسمح باستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، لافتًا إلى أن الوزارة قد تلجأ على فتح مستشفيات أكثر حال الاحتياج لذلك.

وأضاف «مجاهد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة تعمل في أقل من 50% من مستشفيات العزل، منوهًا أن المسألة تنظيمية ولا تتعلق بعدم وجود أماكن.

وأوضح أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عينت شخصًا مسؤولًا لكل مديرية صحة، بالتعاون مع مدير المديرية، من أجل تلقي طلبات المواطنين لإيجاد سرير، لافتًا إلى أن التعيين جاء استجابة للشكاوى التي تلقتها الوزارة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1567 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، و94 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 47 ألفًا و856.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 14 ألفًا و144، من ضمنهم 12 ألفًا و730 متعافيًا.