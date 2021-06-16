السياحة: تغيير أسلوب الترويج ليعتمد بشكل أكبر على منصات التواصل

قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، إن الوزارة تعمل على ملف المبادرات السياحية بشكل جدي رغم ظروف جائحة كورونا، لافتة إلى تغيير أسلوب الترويج ليعتمد بشكل أكبر على منصات التواصل الاجتماعي والمدونين المشهورين والمؤثرين.

وأضافت بهجت، خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن زيارة بعض المدونين المشهورين والمؤثرين أدت إلى رواج وانتعاش بالحركة السياحية.

ولفتت إلى أن تلك الزيارات سلطت الضوء على الإجراءات الجيدة المتبعة داخل مصر وأمانها وعدم خطورة حالة كورونا الوبائية فيها، قائلة إن تلك العوامل زادت من نسبة البحث عن مصر في المحركات.

وأشارت إلى أن عدد مشاهدات الفيلم الترويجي «رحلة سائح في مصر» بلغت 160 مليونًا بما يدل على جودة الترويج، متابعة أن الوزارة اتفقت مع تحالف أجنبي «كندي - إنجليزي» ليكون مسؤولًا عن الحملة الإعلانية للسياحة المصرية خلال الـ3 سنوات المقبلة.

وذكرت أن الوزارة تدرس مع التحالف مسودة الاستراتيجية لاعتمادها قريبًا، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد صدور حملة ترويجية كبيرة للسياحة موجهة إلى 12 دولة من ضمنها الصين.