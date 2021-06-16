وزراء خارجية الخليج يناقشون اليوم في الرياض التطورات الإقليمية والدولية

يناقش وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الدوري اليوم الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض المستجدات التي تشهدها المنطقة إضافة إلى "التطورات الإقليمية والدولية".

وقالت الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، التي تتخذ من الرياض مقرا لها، في بيان لها مساء أمس الثلاثاء، إن أعمال اجتماع الدورة الـ148 لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي تنطلق غدا الأربعاء، حضور وزراء خارجية الدول الست، وبرئاسة وزير خارجية البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

كما يشارك الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف في الاجتماع الوزاري.

وأشار الحجرف في بيان له إلى" أن المجلس الوزاري سيبحث عددًا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى التي صدرت عن قمة السلطان قابوس والشيخ صباح بالعلا".

كما يناقش الاجتماع "المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية"، بالإضافة" إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمستجدات التي تشهدها المنطقة".

ويضم مجلس التعاون الخليجي في عضويته كلا من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر .