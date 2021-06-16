الصين تستعد لإطلاق 3 رواد إلى الفضاء لإجراء أعمال في محطة تيناهي الصينية

تستعد الصين لإطلاق سفينة الفضاء المأهولة "شينزو-12" لتوصيل 3 رواد فضاء بينهم اثنين مُخضرمين إلى الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية "تيناهي"، غدا الخميس.

وذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية نقلا عن هيئة الفضاء الصينية، اليوم الأربعاء، أن رواد الفضاء الذين سيكونوا على متن "شينزو-12"، هم "ني هايشينج، ولو بومينج، وتانج هونجبو"، مشيرة إلى أن ثلاثتهم ظهروا في مؤتمر صحفي بمركز فضاء الأقمار الصناعية جيوكوان في صحراء جوبي بجنوب غرب إقليم جانسو الصيني.

وأوضحت الصحيفة أن هايشينج (57 عاما) سيقلع في ثالث رحلة له إلى الفضاء ليقود المهمة، أما بومينج (55 عاما) سينضم إلى هايشينج في أول رحلة له إلى الفضاء منذ سبتمبر 2008، أما هونجبو (46 عاما) ستكون أول رحلة فضائية له بعد اختياره من دفعة رواد الفضاء لعام 2010.