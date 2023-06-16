الرضاعة الطبيعية تقلل إصابة السيدات بالسكري

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تختلف السيدات بعد الولادة، في اختيارهن لأسلوب الرضاعة، ولكن تجربة على الفئران كشفت فوائد للرضاعة الطبيعية في مقاومة الإصابة بمرض السكري، الأمر الذي قد يؤثر على خيار السيدات في طريقة الرضاعة المناسبة.

وذكر موقع "ميديكال إكسبرس"، أن فريقا من جامعة ييل نيو هيفن أجروا مقارنة بين فئران مرضعة وفئران لم ترضع أبنائها لمعرفة التأثير.

ووجد الفريق، أن الفئران المرضعة تزايدت لديها كميات الأنسولين كما انخفضت لديها الدهون التي تزيد من سكر الدم.

وتبين للفريق أيضا، أن الفئران المرضعة انخفضت لديها مقاومة الأنسولين المسببة للسكري وذلك بخلاف الفئران غير المرضعة.

يذكر أن الرضاعة الطبيعية تسبب إنقاص الوزن الأمر الصحي الذي يقلل العرضة للسكري، ولكن خلال التجربة المذكورة تم اختيار الجميع بأوزان صحية ما يعني فوائد الرضاعة الطبيعية لمقاومة السكري بعيدا عن تأثيرها المفيد على خسارة الوزن.