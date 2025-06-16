زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن تل أبيب لا تنوي إلحاق «الأذى الجسدي» بسكان العاصمة الإيرانية طهران، لكنه هددهم بـ«الاضطرار لدفع ثمن دكتاتوريتهم».

وقال في تصريحات، نقلتها صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية: «ليست لدينا أي نية لإلحاق الأذى الجسدي بسكان طهران، على عكس ما يفعله الديكتاتور القاتل ضد سكان إسرائيل».

وأضاف: «لكن سكان طهران سيُضطرون لدفع ثمن دكتاتوريتهم، وسيتعين عليهم إخلاء منازلهم في المناطق التي يجب استهداف منشآت حكومية وبنى تحتية أمنية فيها داخل طهران».

ودخلت المواجهة بين إسرائيل وإيران يومها الرابع الذي شهد هجوما جديدا وصفته طهران بأنه «الأقوى والأكثر تدميرا»، في حين أكدت مصادر إسرائيلية مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.

ورصدت وسائل إعلام إسرائيلية الدمار الواسع الذي أحدثته الصواريخ الإيرانية في مناطق مختلفة من بينها تل أبيب وحيفا، وقالت إن السلطات تحقق في «حادث خطير» وقع داخل غرفة محصنة في بيتح تكفا وسط إسرائيل.

وتحدث مسئولون بوزارة الدفاع الإسرائيلية عن تقليص مستمر للقوات في غزة، لتعزيز الحدود الشمالية والشرقية خشية تدخل مجموعات موالية لإيران.

في المقابل، وفي تطور يعكس اتساع دائرة القصف، استهدف الجيش الإسرائيلي مطار مدينة مشهد في أقصى شمال شرق إيران، وقال إنه وجه ضربات لمقر وزارة الدفاع ومنشآت تطوير أسلحة نووية، ومخازن وقود في طهران.



