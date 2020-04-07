الخارجية الأمريكية: تركيا أقحمت نفسها في ليبيا وتعد الآن لهجوم على سرت

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن سياستها في ليبيا لم تتغير، مشيرة إلى أنها تعارض كل التدخلات، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وأضافت «الخارجية الأمريكية» في تصريحات لـ«العربية» أن تركيا أقحمت نفسها في ليبيا وتعد الآن لهجوم على سرت، مشددة على أهمية احترام قرار حظر السلاح على ليبيا، والعودة لمسار برلين.

وأشارت الوزارة إلى أنها طلبت من الجميع في ليبيا ضرورة وقف تأجيج الصراع.

وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا للالتقاء مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية، تحت شعار: «مصر وليبيا.. شعب واحد ومصير واحد».

واستقبلت القاهرة، مساء أمس الأربعاء، وفدًا من المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية على متن طائرة من بنغازي في زيارة لمصر، لمناقشة مستجدات الأزمة الراهنة وسبل الخروج من تلك الأزمة.