الإمارات: بدء أولى التجارب السريرية للمرحلة الثالثة من لقاح كورونا

بدأت في العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم الخميس، أولى التجارب السريرية العالمية للمرحلة الثالثة من لقاح محتمل ومدرج تحت مظلة منظمة الصحة العالمية لفيروس كورونا.

ووفقًا لما دون "مكتب أبوظبي الإعلامي" على حسابه بموقع التدوينات الشهير تويتر، قائلا: «فقد كان الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة بأبوظبي، أول المتطوعين للمشاركة في تجربة اللقاح، وحذا حذوه كثاني متطوع الدكتور جمال الكعبي، وكيل دائرة الصحة بالإنابة».

وأضاف المكتب، أنه يتم إجراء التجارب من قبل شركة G42 Healthcare (جي 42 هيلث كير، التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، تحت إشراف دائرة الصحة بأبوظبي ووزارة الصحة الإماراتية.

وتنتهج الكثير من الدول مسارًا سريعًا لدعم تطوير لقاح ضد فيروس كورونا في ظل تزايد أعداد الإصابات والوفيات حول العالم.

وأعلنت الإمارات، أمس أنه لم يتم تسجيل أية حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة السابقة، كما أعلنت تسجيل 275 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وكان هذا هو أقل عدد يومي للإصابات منذ مئة يوم تقريبا.