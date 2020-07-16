أعلن الشاعر أحمد حسن راؤول، عن تعاونه للمرة الثانية مع المطربة الأردنية نداء شرارة، في أغنية جديدة تطرح قريبا من كلماته وألحان وتوزيع جان ماري رياشي، وذلك بعد نجاح أغنيتهم الأولى «حبيتك بالتلاتة».

ونشر «راؤول» عبر حسابه الرسمي على موقع «انستجرام»، صورة للفنانة نداء شرارة، وعلق عليها: «بعد 45 مليون حبيتك بالتلاتة.. قريبا مع نداء شرارة، كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان وتوزيع جان ماري رياشي».

يذكر أن أغنية «حبيتك بالتلاتة»، هي التعاون الأول بين نداء شرارة وأحمد حسن راؤول، وقد حققت الأغنية شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت من الأغاني الأساسية بالأفراح وحفلات الخطوبة، كما حققت أكثر 45 مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب».