كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 41 ألف إصابة جديدة بكورونا

تجاوزت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، 41 ألف إصابة، وهو أعلى مستوى خلال 66 يوما، في خضم تفشي سلالة فرعية جديدة من المتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن البلاد أضافت 41 ألفا و310 إصابات جديدة بكورونا، بما في ذلك 287 من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي للحالات إلى 18 مليونا و721 ألفا و415 حالة.

وزادت إصابات اليوم السبت، بأكثر من الضعف مقارنة مع 20 ألفا و286 إصابة في اليوم نفسه قبل أسبوع حيث تشهد البلاد زيادة في الإصابات بدءا من نهاية يونيو بفعل السلالة الفرعية من المتحور أوميكرون "بي أيه.5".

وسجلت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 16 وفاة بالفيروس اليوم، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 24 ألفا و728 وفاة.