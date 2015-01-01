رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يدعو أمريكا للضغط على الحوثيين لتنفيذ بنود الهدنة

دعا محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية، للضغط على الحوثيين من أجل تنفيذ بقية بنود الهدنة الإنسانية المعلنة في أبريل الماضي، التي مددت حتى أغسطس المقبل.



جاء ذلك خلال لقاء العليمي، بوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في مدينة جدة السعودية، لمناقشة مستجدات الأوضاع اليمنية، والجهود الرامية لإحلال السلام، واستعادة التعاون المشترك في مجال مكافحة الارهاب، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ".



وأكد العليمي، التزامهم بمسار السلام الشامل، القائم على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، داعياً إلى دور أمريكي فاعل، "للضغط على المليشيات الحوثية من أجل تنفيذ بنود الهدنة، بما في ذلك فتح الطرق الرئيسية في تعز (جنوب غرب)، المحاصرة منذ 7 سنوات".



وأشاد العليمي "بالمواقف الأمريكية إلى جانب الشعب اليمني، وقيادة الشرعية، وبدور التحالف بقيادة السعودية والإمارات، في منع انهيار شامل للدولة، إضافة إلى الدعم الاقتصادي، والإنمائي والإنساني".



من جانبه، أكد بلينكن، التزام بلاده بدعم وحدة اليمن وسيادته واستقراره، وتشجيع الحلفاء الإقليميين والدوليين، على تقديم مزيد من الدعم الاقتصادي والإنساني لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة.