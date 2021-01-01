الموالون لموسكو في زابوريجيا يصدرون القمح الأوكراني عبر الجنوب

قالت الإدارة الموالية لموسكو في منطقة زابوريجيا، جنوب شرقي أوكرانيا، والتي تحتل القوات الروسية أجزاء منها، إنها تقوم بتصدير القمح الأوكراني على نطاق واسع.



وكتب قائد الإدارة العسكرية للمنطقة، يفهين باليتسكي، عبر تطبيق تليجرام: "تم تحميل أكثر من 100 شاحنة، وتوقيع عقد مع أحد تجار القمح لتصدير أكثر من 150 ألف طن أخرى."



ولم يفصح باليتسكي عن وجهة شحنات القمح، ولكن يمكن لها أن تتجه إلى شبه جزيرة القرم أو روسيا، عبر السكك الحديدية.



وعلى مدار عدة أشهر، اتهمت أوكرانيا روسيا بسرقة القمح ، وتنفي موسكو ذلك.



وتصل حمولة الشاحنة إلى 70 طنا من القمح، بحسب الجانب الأوكراني. ووفقا لما ذكره باليتسكي، تعتزم موسكو شحن 100 ألف طن أخرى من القمح عبر ميناء برديانسك الأوكراني، والذي احتلته القوات الروسية عقب انطلاق غزوها للأراضي الأوكراني في شباط/فبراير.



وكانت أوكرانيا، قبل نشوب الحرب، واحدة من أكبر الدول المصدرة للقمح في العالم. وتقول كييف إن هناك 20 مليون طن من القمح عالقة في البلاد بسبب الغزو الروسي ، والحصار المفروض على الموانئ الأوكرانية.