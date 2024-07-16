وزير التموين: استقرار أسعار معظم السلع منذ نهاية مارس الماضي

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استقرار أسعار السلع في الأسواق وتوافر جميع المنتجات، قائلا: «نطمن المواطنين إلى أن هناك استقرارا في الأسعار».

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن التقارير التي ترفعها جميع الجهات المعنية برصد الأسعار ومراقبة الأسواق تشير إلى استقرار الأسعار في معظم السلع منذ نهاية مارس الماضي، مؤكدا أن الحكومة حريصة على ضمان توافر السلع بكميات كافية في الأسواق.

وردًا على تساؤل الإعلامي أحمد موسى «الناس بتقول أن معظم أسعار السلع لا زالت مرتفعة!»، قائلا: «الحقيقة هناك استقرار في الأسعار مستمر منذ نهاية مارس وحتى اليوم»، مضيفا أن «التقارير التي عرضها جهاز حماية المستهلك أوضحت استمرار أسعار بعض السلع على معدلاتها الحالية، وفي المجمل العام استقرار في الأسعار».

وأكد أن الدكتور مصطفى مدبولي يولي اهتماما خاصا بملف توفير السلع الأساسية السبع، مضيفا أن التنسيق مستمر بين جميع الجهات المعنية، سواء من مجلس الوزراء أو الغرف التجارية أو جهاز حماية المستهلك؛ وذلك لضمان توافر السلع ومتابعة الأسعار في الأسواق.