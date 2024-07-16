وزير الطاقة السعودي يبحث مع نظيره التايلندي فرص التعاون في مجالات الطاقة

بحث وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز خلال لقائه في الرياض يوم الاثنين مع نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة في التايلندي بيرابان سالير اثافيبهاج، الذي يزور المملكة حالياً، فرص التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزير الطاقة السعودي بحث مع نظيره التايلندي خلال اللقاء " فرص التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات الطاقة، بما في ذلك البترول والغاز، والطاقة المتجددة، والهيدروجين، واستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، وكفاءة الطاقة".

كما بحث الجانبان مساعي السعودية لقيادة التحول في مجال الطاقة من خلال مبادرات مثل "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر".

ووقعت السعودية وتايلاند 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم في قطاعات الزراعة والأغذية والسياحة والبنية التحتية والطاقة، في أحدث تعزيز للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

جاء ذلك خلال منتدى الاستثمار السعودي- التايلندي الذي عُقد في الرياض يوم الأحد، كما جرى الإعلان عن افتتاح مكتب لمجلس الاستثمار التايلندي في الرياض لتأكيد الشراكة الاستراتيجية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك بحسب (واس).

وقال وزير الاستثمار السعودي، خالد بن عبدالعزيز الفالح: "شهد التبادل التجاري بين البلدين نمواً مضطرداً منذ عودة العلاقات، حيث بلغ التبادل في العام الماضي 9 مليارات دولار، مقارنة بـ5ر7 مليار دولار في عام 2022".