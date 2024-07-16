أزمة الكهرباء تتفاقم في أوكرانيا مع درجات حرارة تجاوزت 40 مئوية

تعاني أوكرانيا من نقص في الكهرباء حيث تم قطع الكهرباء بشكل غير مجدول ولم يتم الإعلان عنه في أكثر من 7 مناطق، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية جنوبي البلاد.

وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية " أوكرينرجو" عبر تطبيق تليجرام اليوم الثلاثاء أن هناك "تعطل في معدات بإحدى محطات الطاقة" مما أسفر عن انقطاع في الكهرباء.

ويتم قطع الكهرباء وفقا لمواعيد محددة منذ مايو في أماكن عبر البلاد التي تمزقها الحرب، مما أسفر عن حصول المستهلكين على الكهرباء لمدة ساعات قليلة يوميا فقط.

واستهدفت روسيا محطات طاقة أوكرانية بشكل منهجى ودمرتها. وذكرت تقارير أن إجمالي ما يربو على 9 جيجاوات من طاقة محطات الكهرباء فقدت منذ شنت روسيا الحرب في فبراير 2022.

ولا تعوض الواردات من دول الاتحاد الأوروبي المجاورة أو مولدوفا هذا النقص.