يوتيوب تنضم إلى ميتا في استئناف حكم محلفين يدينهما بالتسبب في إدمان منصات التواصل الاجتماعي

استأنفت منصة يوتيوب، الحكم الصادر في دعوى قضائية تاريخية في لوس أنجليس بشأن إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، سعيا منها للطعن في قرار هيئة المحلفين الذي خلص إلى أن الشركة صممت منصتها لإيقاع المستخدمين الشباب في شباك الإدمان دون مراعاة لسلامتهم.

وقدم المحامون الممثلون لـ يوتيوب إشعارا بالاستئناف يوم الاثنين الماضي أمام المحكمة العليا لولاية كاليفورنيا في مقاطعة لوس أنجليس، وذلك بعد أقل من أسبوع من تقديم شركة ميتا – التي كانت مدعى عليها أيضا في القضية – إشعار استئناف خاص بها.

ومن المتوقع أن يقدم المحامون دفوعهم المتعلقة بالاستئناف في وثائق قضائية لاحقة.

وتركزت القضية حول شابة /20 عاما/ ذكرت أنها أصبحت مدمنة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ طفولتها، وأن ذلك أدى إلى تفاقم معاناتها مع الصحة العقلية.

ووجدت هيئة المحلفين أن الإهمال من جانب كل من يوتيوب المملوكة لشركة جوجل وشركة ميتا كان عاملا أساسيا في إلحاق الضرر بالشابة، التي تم تحديد هويتها في المحكمة بالحروف الأولى من اسمها (كيه جي إم) واسمها الأول "كيلي".

وقضت هيئة المحلفين بمنحها تعويضاً بقيمة 3 ملايين دولار، وأوصت بمبلغ 3 ملايين دولار إضافية كتعويضات تأديبية. وقال محاميها الرئيسي، مارك لانيير، في بيان الأسبوع الماضي عقب استئناف شركة ميتا، إن الفريق القانوني لـ "كيلي" يتوقع من محكمة الاستئناف "مواصلة التطبيق الدقيق للقانون في هذه القضية، وتأييد حكم محكمة البداية".