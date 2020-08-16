 طارق مجدي حكما لمباراة الأهلي وأسوان والصباحي لـ VAR - بوابة الشروق
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طارق مجدي حكما لمباراة الأهلي وأسوان والصباحي لـ VAR

محمود عيسى
نشر في: الأحد 16 أغسطس 2020 - 11:35 م | آخر تحديث: الأحد 16 أغسطس 2020 - 11:44 م

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة ، عن الطاقم التحكيمي لإدارة مباراة الأهلي وأسوان المقرر لها غدًا الإثنين، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى الحكم طارق مجدي حكم ساحة، ويعاونه كل من أحمد صلاح ومحمد عزازي ومحمد عبد العزيز حكمًا رابعًا.

واختارت لجنة الحكام محمد الصباحي ليكون حكمًا لتقنية الفيديو "الفار"، ويعاونه مصطفى عثمان.

يُذكر أن الأهلي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة، فيما يتواجد أسوان بالمركز الثالث عشر بـ 19 نقطة


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