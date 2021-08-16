اسماء حكام مباريات الإثنين في الدوري

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أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري أسماء حكام مباراة اليوم الإثنين، من بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يدير الحكم محمود البنا إدارة مباراة أسوان والمقاولون العرب ويعاونه كل من يوسف البساطي وأحمد توفيق، وعبد الرحمن حمد حكما رابعا، فيما يتواجد في غرفة تقنية الفيديو كل من جهاد جريشة ومحمود ناجي.

فيما يتولى الحكم طارق مجدي إدارة مباراة بيراميدز والجونة ويعاونه كل من أحمد نوفل وأيمن العقاد واسلام حمدي حكما رابعا، وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمد ابو خاطر ومحمد الجلاوي.

واسندت لجنة الحكام للحكم الدولي أحمد الغندور إدارة مباراة المصري البورسعيدي وسموحة ويعاونه محمد عبد القادر وعادل ماهر ومحمد خالد حكما رابعا، ويتواجد في غرفة الفار محمود دسوقي وعاطف حسين.