دورتموند يعدد مزايا الموهبة جتيينز بعد تمديد عقده

عدد سيباستيان كيل، المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند، مزايا لاعب الفريق جيمي باينو جيتينز، وذلك بعد تمديد تعاقده حتى عام 2025.

وقال كيل اليوم الثلاثاء بعد توقيع عقود التمديد مع جيتينز: "السماء هي الحدود القصوى لهذا اللاعب المميز للغاية".

وأضاف: "لطالما تميز جيمي بالسرعة والإبداع، مع عدم القدرة على التنبؤ بما سيقوم به في المواجهات الفردية، فهو يمنح فريقنا عنصراً خاصاً حتّى في سن مبكرة".

وتابع: "من الممتع مشاهدته وهو يعمل على نفسه وعلى أسلوب لعبه خلال المباراة. نبتعد عن رؤية نهاية هذا التطور، وسنمنحه الوقت اللازم لذلك".

من جهته، أكد جيتينز أن هدفه هو مواصلة مسيرته في الفريق، إذ قال: "أتوجه بالشكر لإدارة النادي لدعمي خلال اللحظات الصعبة التي كانت تعني الكثير بالنسبة لي".

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية: "كان هدفي دائماً مواصلة مسيرتي في دورتموند، بعد الإصابة بكورونا وبعض الإصابات في البداية".

وأتم جيتينز: "الآن لا أطيق الانتظار لمواصلة العمل الجاد على نفسي وأسلوب لعبي على أمل مواصلة مساعدة الفريق في الأشهر والسنوات المقبلة".

وتأتي خطوة تمديد التعاقد من إدارة دورتموند بعد تألق اللاعب باينو جيتينز مؤخرًا بشكل لافت للنظر، إذ تمكن من تسجيل هدفاً من ثلاثية فريقه في الفوز على مضيفه فرايبورج في الدوري الألماني.

وكان باينو جيتينز قد شارك في مباراة فرايبورج بالدقيقة 74 بدلاً من البلجيكي ثورجان هازارد أثناء تأخر فريقه في النتيجة بهدف نظيف، لكنه تمكن من تسجيل هدف التعادل، الذي فتح الباب لفوز أسود الفيستفاليا باللقاء.

وأثنى إدين ترزيتش، المدير الفني لدورتموند على الموهبة الإنجليزية البالغ من العمر 18 عامًا، بعد الفوز على فرايبورج، حيث قال: "لقد أحدث تغييرًا في اللقاء.. بإمكانه أن يخلق الفارق لنا".