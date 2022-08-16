بوتين: لا طائل من محاولات إلغاء روسيا وأولئك الذين يعتقدون خلاف ذلك لم يتعلموا دروس التاريخ

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إنه لا طائل من جميع المحاولات الهادفة إلى إلغاء الثقافة الروسية وإلغاء روسيا نفسها، مضيفًا أن أولئك الذين يعتقدون خلاف ذلك لم يتعلموا دروس التاريخ.

وتابع بوتين -خلال كلمة ألقاها في مجمع "تافريدا" للفنون- أن "كل المحاولات لإلغاء ثقافتنا وإلغاء روسيا عقيمة، وهذه المحاولات مجرد غباء".

وأشار بوتين -حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- إلى أن جيل الشباب -القادر على الحلم والعمل- سيواصل تقاليد الثقافة، ويضمن استمرارية الأجيال، موضحًا أن تاريخ روسيا يوضح أن قوة الشعب في الوحدة.