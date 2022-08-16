المبعوث الأمريكي لصنعاء: ملتزمون بإخراج اليمن من أزمته

جدد المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركينج دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي اليمني الذي تأسس بموجب مشاورات الرياض.



وشدد المبعوث الأمريكي في تصريحات صحفية أدلى بها في الرياض اليوم "على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بإخراج اليمن من أزمته المستمرة منذ عدة سنوات".



وقال"الآن ومع وصولها للشهر الخامس تُساهم الهدنة التي تمّت بوساطة الأمم المتحدة في توفير الفرصة الأمثل لليمنيين للسلام منذ بدء الصراع".



وكرر دعوته طرفي النزاع في اليمن إلى "اغتنام الفرصة الحالية والتفاوض بحسن نية دون شروط مسبقة والإصغاء إلى مناشدات المجتمع الدولي لإنهاء هذا النزاع وإعادة اليمن لشعب اليمن ومستقبله".



وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن المبعوث الخاص لليمن بدأ يوم الخميس الماضي جولة تشمل الإمارات وعمان والسعودية بينما سافر أعضاء فريقه إلى الأردن كجزء من جهود واشنطن الدبلوماسية للمساعدة في تأمين توسع وساطة الأمم المتحدة من أجل الهدنة وتعزيز جهود السلام في اليمن.



ومن المقرر أن يلتقي ليندركينج اليوم في الرياض عددا من المسؤولين السعوديين المعنيين بالملف اليمني إضافة إلى مسؤولين من الحكومة اليمنية في إطار مساعي واشنطن لتمديد مدة الهدنة "وتمهيد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار وحل شامل ودائم للصراع بقيادة يمنية".



كما سيناقش المبعوث الخاص عدم الاستقرار الأخير في محافظة شبوة والحاجة إلى العودة إلى الهدوء.



ويبحث المبعوث مدى الحاجة إلى مساعدة مالية إضافية لليمنيين من خلال زيادة مساهمة واشنطن التي وصلت نحو 5 مليارات دولار منذ بدء الأزمة قبل ثماني سنوات وحث المانحين على التبرع ومن ضمن ذلك تمويل مشروع الطوارئ الخاص بناقلة النفط صافر الذي قدرت المبالغ المتبقية لإنجازه بـ 14 مليون دولار واتفاق بين الأمم المتحدة والحوثيين لتفريغ النفط في سفينة مؤقتة لتفادي تسرب النفط في مياه البحر الأحمر ما يسبب أضرارا بيئية شديدة ويؤثر في الشحن العالمي والأنشطة الاقتصادية الأخرى.