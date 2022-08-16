 وزير الخارجية الموريتاني يعزي سامح شكري في الحادث الأليم بكنيسة المنيرة - بوابة الشروق
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وزير الخارجية الموريتاني يعزي سامح شكري في الحادث الأليم بكنيسة المنيرة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 16 أغسطس 2022 - 1:37 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 أغسطس 2022 - 1:37 ص

قدم وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق التعزية لوزير الخارجية سامح شكري ومواساة موريتانيا في ضحايا حادث كنيسة " أبوسيفين".
وذكرت الخارجية الموريتانية - في بيان مساء الإثنين - أن الوزير عبر في رسالة لسامح شكري عن بالغ الحزن والأسى إثر الحادث الأليم بكنيسة المنيرة في الجيزة الذي راح ضحيته 41 قتيلا .
وقال مرزوق في بيان التعزية للوزير سامح شكري" تلقيت ببالغ الأسى أخبار الحادث الأليم بكنيسة المنيرة في الجيزة الذي راح ضحيته العشرات، وبهذه المناسبة الأليمة أتقدم، باسم الحكومة الموريتانية، إليكم ومن خلالكم إلى الشعب المصري الشقيق وإلى الحكومة المصرية، بأخلص المواساة وأحر التعازي، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يُلهم أُسَر المفقودين الصبر والسلوان.

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