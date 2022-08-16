حادث سير لسيارة ذاتية القيادة يودي بحياة شخص في ألمانيا

تحقق الشرطة الألمانية في حادث سير لسيارة ذاتية القيادة خلف قتيلا وتسعة جرحى.

ولم يتضح ما إذا كانت السيارة ذاتية القيادة، التي كانت تقل 5 أشخاص من بينهم السائق البالغ من العمر 43 عاما، كان يقودها الكمبيوتر أو السائق وقت وقوع الحادث.

وكانت السيارة الكهربائية تسير تحت الاختبار على منعطف في أحد الطرق الرئيسية بالقرب من بلدة رومرشتاين، جنوب شرق مدينة شتوتجارت أمس الاثنين عندما انحرفت لأسباب غير معروفة إلى المسار المقابل واصطدمت بسيارة قادمة.

ونتج عن ذلك اصطدام أمامي بين السيارة الأخرى وسيارة ثالثة. ثم اصطدمت سيارة الاختبار بسيارة أخرى لقي سائقها حتفه متأثرا بجراحه.

وتطلبت الأضرار الجسيمة عملية إنقاذ كبيرة شملت أربع مروحيات إنقاذ و10 سيارات إسعاف. بالإضافة إلى ذلك، تم نشر 80 فردا من قوات الإطفاء مع 15 مركبة طوارئ.