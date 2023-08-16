اليمن يحذر من تداعيات التخادم بين الحوثي والتنظيمات الإرهابية

حذر الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن من تداعيات التخادم الصريح بين المليشيات الحوثية، والتنظيمات الإرهابية على فرص السلام في اليمن، مؤكدا أهمية تضافر كافة الجهود لمواجهة هذا التهديد الخطير للسلم والأمن الدوليين.

جاء ذلك خلال لقاء العليمي، مساء الثلاثاء مع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية تيموثي ليندركينج، والسفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن وتم خلاله بحث مستجدات الوضع اليمني، والجهود الرامية لإحياء مسار السلام في ظل تعنت المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، إضافة للخيارات المطروحة لدفع المليشيات الحوثية على التعاطي الجاد مع الجهود الإقليمية، والدولية لإنهاء معاناة الشعب اليمني.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تأكيد التزام المجلس والحكومة بنهج السلام العادل وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، وأهمية تكامل كافة الجهود على هذا الصعيد مع مساعي الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتجديد الهدنة، وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.

ونوه بنجاح المهمة الدولية لإنهاء خطر الناقلة صافر، مشددا على ضرورة تسريع بيع النفط الخام تفاديا لمواجهة كارثة بيئية جديدة.

من جانبه، أشاد المبعوث الأمريكي بنهج مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في التعاطي مع مساعي السلام، وتخفيف المعاناة الإنسانية الأسوأ في العالم.