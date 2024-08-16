رابطة الأندية تخطر الأهلي بموعد احتفالية درع الدوري

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أخطرت رابطة الأندية، اليوم الجمعة، مجلس إدارة النادي الأهلي، بموعد حفل تسليم درع الدوري للفريق بعد أن توج باللقب للمرة الـ44 في تاريخ القلعة الحمراء.

وتقرر تسليم درع الدوري لنجوم الأهلي بأحد فنادق القاهرة، يوم 2 من شهر سبتمبر المقبل.

وتراجع مسؤولو رابطة الأندية عن تسليم درع الدوري للأهلي في الجولة الأخيرة أمام مودرن سبورت باللقاء المقرر له يوم 17 من شهر أغسطس الجاري.

جاء تراجع المسؤولين في رابطة الأندية عن تسليم درع الدوري بناء على طلب الأهلي بتأجيل الاحتفالية لغياب نجوم الفريق بسبب حصولهم على فترة راحة مطولة بقرار من الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر وخوض الفريق مبارياته المتبقية بالدوري بالبدلاء ومجموعة من الناشئين.